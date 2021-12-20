В Пскове врачи спасли беременную и ее малыша. Виной всему –редкая патология

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Об историю спасения роженицы в Пскове с редкой патологией, которая в практике врачей случается не каждый день, рассказал главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков, пишет ПАИ.

«По словам заведующей родовым отделением Светланы Ивановой, которая работает в перинатальном центре более 20 лет, данная клиническая ситуация впервые встречается в ее практике. Кисты у беременных встречаются в 2-4% случаев, но именно таких больших размеров и на таком сроке беременности — это достаточно большая редкость. Тем более, ситуация была экстренная», - рассказал Красиков.

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Перекрут кисты, по словам специалистов, является острой ситуацией. Кроме боли, которую чувствует человек с этой патологией, в организме происходит некроз тканей. В случае с беременностью, такое состояние угрожает как роженице, так и новорожденному.

Пациентка Диана Смирнова поступила в перенатальный центр с соответствующими симптомами в области живота и тошнотой. Через 15 минут по вызову прибыл заместитель главного врача по лечебной части Мариан Бородин.

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В кратчайшие сроки Диану Смирнову обследовали, сделали ультразвуковое обследование, провели необходимые анализы: крови, мочи. Как только диагноз был подтвержден, пациентку начали готовить к операции.

«Прооперировали, удалили патологическое образование. Беременность сохранена. В послеоперационном периоде пациентка находится в удовлетворительном состоянии, она активизирована, анализы в пределах нормы. Патологий не выявлено, на данный момент наблюдается в стационаре перинатального центра», - отметил Мариан Бородин.

Согласно данным, перекрут кисты после 22 недели беременности встречается крайне редко, а у Смирновой было выявлено на 24.

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Слаженная работа и качество исполнения медиками необходимых действий, получили отценку главврача учреждения – 5 с плюсом. Каждый сотрудник, участвующий в госпитализации и операции получил благодарность.

После операции Диана Смирнова чувствует себя хорошо и сообщает, что благодарна за помощь специалистов и сейчас ей стало намного легче.