5 «маркеров» псковского врача-психиатра для выявления суицидальных наклонностей у близкого человека

Александр Москалёв

Врач-психиатр Александр Москалёв, заведующий мужского отделения Псковской областной психиатрической больницы № 1 в Богданово, рассказал, как распознать суицидальные наклонности у близкого человека, пишет ПАИ. Предупреждаем, из прямой речи специалиста намеренно исключены названия способов суицида. Информация написана для помощи близким в выявлении суицидальных наклонностей.

1. ДУРНЫЕ МЫСЛИ

«В депрессии человек легко приходит к мыслям, что "жить незачем", "всё равно ничего не получается", тут же возникают самообвинение и идея, что "смерть – лучший выход". Нередко люди пугаются этих мыслей и сами обращаются за помощью, но бывает и по-другому», - рассказал медэксперт.

Фото: Арсений Тимашов

2. ПОПЫТКИ УМЕРЕТЬ НАПОКАЗ

«Недавний пример – новобранец, который в армии почувствовал себя дискомфортно, у него развилась депрессия, и он, чтобы заглушить душевную боль, стал причинять себе боль физическую. Не чтобы уйти из жизни, а чтобы таким образом отвлечься», - делится психиатр.

Так, делая что-то демонстративно и специально привлекая к себе внимание, человек тем самым кричит о помощи. Близким необходимо взять во внимание такое поведение члена семьи или просто знакомого человека и принять меры, чтобы предотвратить трагедию.

3. НЕ СМЕШНЫЕ ПОДКОЛЫ

«Если родители замечают, что ребёнок не хочет идти в школу, категорически не желает рассказывать об отношениях со сверстниками, грустит как будто без повода, не нужно ждать, пока он пожалуется на травлю. Он, скорее всего, не пожалуется. Но тревогу бить уже пора и тут же идти к учителям, выяснять ситуацию, просить помощи у школьного психолога», - настаивает врач.

Он также советует не разбираться в причинах, виновных или и вовсе игнорировать проблему, переводя ребенка в другую школу. Единственно верное решение сложившейся ситуации - визит к психологу.

4. НАРКОГЕННЫЕ ПСИХОЗЫ

«Новинка последних пяти лет - наркогенные психозы. В таком неадекватном состоянии человек представляет для себя огромную опасность. Был случай, юноша выбежал на взлётную полосу прямо навстречу самолёту. Тогда его спасли, но в очередном наркотическом психозе он всё-таки лишил себя жизни», - рассказал Александр Москалёв.

Именно поэтому семье необходимо принять срочные меры, если их близкий человек принимает что-либо запрещённое.

Фото: Арсений Тимашов

5. ЗАТЯЖНОЕ НЕСЧАСТЬЕ

Семье необходимо насторожиться, если подросток или кто-либо из семьи часто говорит о том, «как тяжко жить». Обратить внимание на подобное поведение стоит, даже если такие высказывания на первый взгляд кажутся несерьезными и безобидными.

«Когда парень или девушка воспринимает свою жизнь как затяжное несчастье, уже есть смысл обратиться хотя бы к психологу. Ни в коем случае не нужно ждать, что "пройдёт само"», - предупреждает специалист.

Фото: Арсений Тимашов

Предположения, что уйти из жизни можно легко, – миф. Решаясь на насильственный способ прощания с жизнью, люди обрекают себя на страшные мучения. Вместо желанного «просто уснул» человека ждут судороги, посинения и сильнейшая рвота.

«Легко уйти из жизни невозможно. К тому же человек даже на самом краю должен понять, что обязательно есть кто-то, кто будет его оплакивать. Понять и ещё раз подумать», - подытожил Александр Москалёв.

Как романтизируют суицид в СМИ, почему так много людей решают уйти из жизни после праздников, почему бесполезны запреты и вредны обсуждения стрелков и взрывателей в обществе, читайте в статье Псковского агентства информации.