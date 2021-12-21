На шоу «Модный приговор» до неузнаваемости изменили маму четырех детей из Пскова Наталью Лобанову

Фото из личного архива Натальи Лобановой

Сегодня, 22 декабря, Первый канал показал выпуск программы «Модный приговор», где главной героиней стала Наталья Лобанова из Пскова.

Выпуск с участием жительницы Пскова продолжил цикл новогодних программ «У добра нет границ».

В течение года Наталья Лобанова дарит сказку псковичам, каждый день совершая добрые дела. Псковичка – мама четырёх детей, а также создатель и руководитель сразу четырех благотворительных проектов в Пскове. Каждый из них нацелен помочь особенным детям и их семьям.

Наталья до преображения

Во время эфира стало известно, что жизнь Натальи связана с солнечными детьми гораздо теснее, чем может показаться на первый взгляд: псковичка - мама особенного ребёнка. Более того, детство женщина с большим сердцем провела рядом с братом, который также родился с особенностями.

На программу псковичку привёл супруг Константин Лобанов, который всегда рядом с любимой женой. Константин хотел, чтобы в череде добрых дел жена нашла время и на себя. В надежде на преображение супруги пскович подал заявку на участие в «Модном приговоре». И новогоднее чудо свершилось. Стилисты подобрали по-настоящему сказочные образы для псковички с огромной душой и преобразили её до неузнаваемости.

Первый образ для Натальи от стилистов

Второй образ от модной команды Первого канала

Праздничная программа завершилась обменом подарков. Дети Натальи оставили их под новогодней елкой «Модного Приговора» для подопечных детских домов и больницы, а Юлия Барановская передала детям преобразившейся героини подарки от модной команды. Одним из них стал увольнительный для военнослужащего сына, благодаря которому он смог увидеть любимую маму сразу после поразительных изменений.

Финальный образ

Когда псковичка появилась в финальном образе, защитница Натальи Юлия Барановская предложила дочке послать маме воздушное сердечко.

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Образ Натальи Лобановой изменился до неузнаваемости, многодетная мама стала настоящей бизнес-леди.

Наталья Лобанова изменилась до неузнаваемости. Многодетная мама стала бизнес-леди

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