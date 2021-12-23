Топ-5 проблем, с которыми псковичи обращаются в аптеку этой зимой

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Фармацевт одной из сетевых аптек Пскова рассказала «Комсомолке», на что жалуются псковичи и какие лекарства приобретают этой зимой.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

В холодное время года жители Пскова традиционно обращаются в аптеку за витаминами. Это обусловлено ослаблением иммунитета и снижением количества натуральных витаминов, которые человек в идеале получает из фруктов и овощей.

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По словам специалиста, многие также приходят в аптеку купить витаминный комплекс для восстановления после перенесённого COVID-19.

«Особо популярен среди витаминов для реабилитации после коронавируса витамин D», - уточнила работница аптеки.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

На втором месте по покупательскому спросу – средства от простуды, кашля и насморка. Обращения за этими медикаментами вызваны сезонными заболеваниями.

НЕТ БАКТЕРИЯМ И ВОСПАЛЕНИЯМ

«Далее по количеству продаж у нас идут противовоспалительные, а за ними антибактериальные препараты», - рассказала специалист.

ПРОТИВ БОЛИ В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ

Замыкают пятёрку лекарств-лидеров медикаменты, предназначенные для облегчения суставной или мышечной боли.

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«Так получается, потому что именно зима – период повышенного травматизма, связанного с падениями из-за скользких тротуаров или зимних видов спорта», - пояснила фармацевт.

Специалист также добавила, что особенно внимательно отнестись к своему здоровью в зимний период стоит людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые имеют склонность обостряться в холода.