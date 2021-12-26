Участница шоу «Пацанки» Мария Лебедева проведет необычную фан-встречу в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Марии Лебедевой

Полуфиналистка шоу «Пацанки» телеканала «Пятница», псковичка Мария Лебедева сообщила о проведении фан-встречи 27 декабря в своем Instagram-аккаунте. Вместе с поклонниками девушка планирует посетить зооприют, а также пообщаться в неформальной обстановке псковского Лофта.

«Вход Рижской гостиницы в 12:50. Едем в приют для собак "Шанс" Нам проведут экскурсию, коротко расскажут о приюте и работе, покажут приют, где живут собаки, потом можно будет пройтись с собаками на речку – это недалеко. Далее едем на стройплощадку, где участники проекта своими силами строят новый приют. Все покажут и расскажут и ответят на все важные вопросы», – поделилась Мария Лебедева.

Участница шоу «Пацанки» предложила поклонникам привезти с собой корм, каши или крупы, которые можно будет передать в приют. «Плюсом будет монета если она имеется (сумма не имеет значения) с этого бюджета мы сможем оплатить электричество и так же обеспечить приют кормом», – добавила девушка.

После посещения приюта для животных, знаменитая псковичка планирует отогреть всех пришедших на встречу горячим чаем в Лифте, где можно будет пообщаться на любые темы.

«Возраст 12+. Дети до 18 лет едут в сопровождении взрослого. В студии Лофт дети до 18 лет берут с собой паспорт (у кого нет Qr кода). Взрослым от 18 лет обязательно нужно представить Qr код. Если у вас его нет, общаемся на территории приюта. Одеться тепло, на улице - 10. Автобусы, лофт, угощения, беру на себя», – обратилась девушка к подписчикам.

На предложение псковички провести фан-встречу, отреагировало много поклонников. Некоторые из сообщили, что сожадеют, что не смогут приехать на встречу, так как живут очень далеко. Однако тоже предложили свою помощь и спросили, могут ли перечислить средства для приюта Марии.

anych.https: Как круто! Жаль, что я живу в Беларуси.

because.draw: Ты молодец, Маша. Была бы я из России, ни за что бы не пропустила такую фан-встречу.

lsv333: Гордимся тобой. Показываешь всем, своими поступками, насколько ты молодец. Хорошо вам провести время

_lisoynok_: Так хотела встретится и живу во Пскове…и вот заболела. Очень надеюсь что Вы устроите ещё фан встречи тут !!!

kek9_0: Машенька, ты просто умница! Взяла все в свои руки, чтобы ребятам и тем, кто придет, было комфортно. Переживаешь за то, как то оденется. При этом это не только фан-втреча, а ещё и помощь приюту. Это безумно круто! Молодец!