В аптеках назвали самые популярные лекарства псковичей в 2021 году

.

В 2021 году трудно встретить жителя Псковский области, который ни разу не ходил в аптеку: коронавирус и грипп, ОРВИ и обострение хронических заболеваний, кажется, коснулись всех. Пока одни обращались за пластырями, другие приобретали жаропонижающие и антибиотики. А кто-то и вовсе ходил за жизненно необходимыми медикаментами. Несмотря на разнообразие проблем, с которыми псковичи шли в аптечные пункты, фармацевт одной из сетевых аптек города назвала самые популярные лекарства за 2021.

«СОЛНЦЕ В ТАБЛЕТКАХ»

Лидером среди всех медицинских препаратов за 2021 год назван витамин D. Как рассказала специалист, во многом это обусловлено тем, что именно его выписывают переболевшим коронавирусной инфекцией для скорейшего восстановления. Фармацевт также добавила, что высоким спросом пользовался и витамин С, напомнив, что его можно получить из чёрной смородины, болгарского перца, клубники и цитрусовых.

НЕТ ВИРУСАМ

На почётном втором месте расположились противовирусные препараты. Особенно спрос на них был зафиксирован осенью-зимой 2021.

«Противовирусные Арбидол и Ингавирин били все рекорды», - рассказала эксперт.

.

КРОВОТОК В НОРМЕ

Замыкают тройку лидеров кроворазжижающие препараты. По словам специалиста, чаще всего пациентам выписывали Элеквиз.

«В эпоху пандемии коронавируса такие медикаменты особенно популярны, потому что ковид грозит тромбообразованием, а кроворазжижающие как раз нацелены предотвратить это», - объяснила сотрудник аптеки.

«СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»

Помимо вышеупомянутых лекарст, в лидеры выбились и препараты из седативной группы.

«Седативные препараты тоже очень пользуются спросом, потому что год был трудный», - рассказывает специалист.

Предпочтение псковичи отдавали Афобазолу и Новопасситу.

Для здоровья нервной системы фармацевт посоветовала прогулки на свежем воздухе и чередование видов деятельности.