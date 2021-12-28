«Псковский ниндзя» Алексей Гиацинтов рассказал о цели участия в телевизионном шоу

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Пскович Алексей Гиацинтов, директор детского центра ДНТЦ «Юный Техник», в эфире телеканала «СТС» рассказал, зачем решил участвовать в шоу «Русский ниндзя». Последний выпуск с его участием вышел 27 декабря.

Оказалось, что главная цель псковича – стать примером для своих воспитанников, показать, что наука и спорт могут дружить.

«Собственным примером пытаюсь доказать своим воспитанникам детского центра, что нужно заниматься не только наукой, но и быть всесторонне физически развитым, – поделился Алексей Гиацинтов. – Я хочу, чтобы они это видели и понимали, что можно быть не только директором детского центра и ходить в пиджаке с галстуком, но при этом еще переодеваться в спортивный костюм и показывать высокий спортивный результат».

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

По мнению ведущего шоу Алишера Моргенштерна, Алексею удалось стать настоящим примером для своих подопечных.

«Да, я представляю, сколько сейчас зрителей болеют перед экранами. Весь Псков, по-любому! Ну или как минимум все воспитанники его. Хотя, может быть, весь Псков и есть воспитанники его?» - прокомментировал выступление псковича Моргенштерн.

Ведущие шоу отметили отличную физическую форму участника из Пскова, ставшего самым возрастным конкурсантом этого сезона – Алексею больше сорока лет.

Прямо из зала псковского спортсмена поддерживали его сын Артём и племянник Алексей.

Как сказали ведущие, Алексей «на опыте» преодолел два испытания полуфинальной трассы, «Тропу ускорения» и «Бабочку», беспрепятственно поднялся вверх на переставном турнике, но упал в бассейн на третьем испытании «Подвесные карнизы», не пройдя в финал.

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Несмотря на это, выступление псковича ведущие сочли достойным.

«Псковский ниндзя обязан ходить по стенам!», - заявил Алишер Моргенштерн.

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