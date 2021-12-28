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Общество28 декабря 2021 8:30

«Псковский ниндзя» Алексей Гиацинтов рассказал о цели участия в телевизионном шоу

Зачем директор научного центра для детей решил участвовать в шоу «Русский ниндзя», читайте в материале
Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Пскович Алексей Гиацинтов, директор детского центра ДНТЦ «Юный Техник», в эфире телеканала «СТС» рассказал, зачем решил участвовать в шоу «Русский ниндзя». Последний выпуск с его участием вышел 27 декабря.

Оказалось, что главная цель псковича – стать примером для своих воспитанников, показать, что наука и спорт могут дружить.

«Собственным примером пытаюсь доказать своим воспитанникам детского центра, что нужно заниматься не только наукой, но и быть всесторонне физически развитым, – поделился Алексей Гиацинтов. – Я хочу, чтобы они это видели и понимали, что можно быть не только директором детского центра и ходить в пиджаке с галстуком, но при этом еще переодеваться в спортивный костюм и показывать высокий спортивный результат».

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

По мнению ведущего шоу Алишера Моргенштерна, Алексею удалось стать настоящим примером для своих подопечных.

«Да, я представляю, сколько сейчас зрителей болеют перед экранами. Весь Псков, по-любому! Ну или как минимум все воспитанники его. Хотя, может быть, весь Псков и есть воспитанники его?» - прокомментировал выступление псковича Моргенштерн.

Ведущие шоу отметили отличную физическую форму участника из Пскова, ставшего самым возрастным конкурсантом этого сезона – Алексею больше сорока лет.

Прямо из зала псковского спортсмена поддерживали его сын Артём и племянник Алексей.

Как сказали ведущие, Алексей «на опыте» преодолел два испытания полуфинальной трассы, «Тропу ускорения» и «Бабочку», беспрепятственно поднялся вверх на переставном турнике, но упал в бассейн на третьем испытании «Подвесные карнизы», не пройдя в финал.

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя»

Несмотря на это, выступление псковича ведущие сочли достойным.

«Псковский ниндзя обязан ходить по стенам!», - заявил Алишер Моргенштерн.

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