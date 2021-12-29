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Политика29 декабря 2021 8:30

Новосибирская певица выбрала Псков для съемок клипа об Александре Невском

Клип об Александре Невском сняла Машани на Псковщине
Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Кадр из клипа

Кадр из клипа

Новосибирская певица Машани, получившая известность после хита «Мой милый Путин», посвятила новую песню Александру Невскому, пишет ПАИ со ссылкой на издание vn.ru. Новый клип, съемки которого проходили в Пскове и Новосибирске, вышел на видеохостинге YouTube.

«Мечи и прочее оружие взяла у новосибирских ребят, которые занимаются исторической реконструкцией. В роли Невского – житель Пскова Юрий Степанов. Он непрофессиональный актер», — рассказала Мария Якушева, известная как Машани.

Певица также поделилась, что песню об Александре Невском она написала ещё в сентябре, когда по всей стране проводились масштабные празднование 800-летия великого князя.

Машани рассказала, что идея клипа от начала и до конца принадлежит ей. Певица отметила, что текст песни нетривиальный, более того, девушке пришлось «поломать» голову, чтобы он соответствовал старославянскому языку.

Кадр из клипа

Кадр из клипа

«В музыке и костюмах тоже присутствует древнерусский стиль, что было не так просто сделать», — призналась Мария Якушева.

Напомним, одним из самых ярких событий в год 800-летия Александра Невского стало открытие величественного памятника в Самолве этим летом.

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