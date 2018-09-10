Озвучены предварительные результаты выборов главы Невельского района

10 Сент. 00:09 2018-09-10T00:09:54+03:00

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В Невельском районе в единый день голосования выбирали не только губернатора Псковской области, но и главу района. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Избирательной комиссии региона, в бюллетень было включено пять имен: Александр Антонов (ЛДПР), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Олег Майоров («Единая Россия»), Дмитрий Семченко (КПРФ), Анатолий Трей («Партия Роста»).

Предварительные результаты позволяют говорить о лидерстве Олега Майорова, за него отдано 41,33 процента голосов избирателей. На второй строчке – Александр Антонов. Ему оказали доверие 24, 00 процента граждан, пришедших на участки 9 сентября. На третьей строчке – Вячеслав Евдокименко – 22,67 процента голосов.

Остальные кандидаты набрали: Дмитрий Семченко – 9,33 процента, Анатолий Трей – 1,33 процента.

Подсчет голосов продолжается.