На выборах главы Великолукского района лидируют два кандидата

10 Сент. 00:15 2018-09-10T00:15:02+03:00

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В Псковской области 9 сентября выбирали глав восьми муниципальных районов. Среди них – Великолукский. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», к полуночи 9 сентября обработали 12,5 процента протоколов.

Лидируют пока Сергей Петров («Единая Россия»), за которого проголосовали 47,19 процента избирателей, и Вячеслав Самугин (ЛДПР), ему удалось набрать 27,26 процентов голосов.

В Избирательной комиссии Псковской области подчеркнули, что данные предварительные, идет подсчет голосов и цифры могут существенно измениться.

Всего в бюллетень были включены имена восьми кандидатов на пост главы района. Но большинству из них не удалось набрать 10 процентов. Так, за Елену Агаджанову проголосовали 2,08 процента избирателей, за Алексея Андрианова – 1,83 процента, за Александра Викторова – 1,96 процента, за Алексея Кузьмина – 5, 13 процента, за Ларису Лысанову – 2,44 процента избирателей, за Ольгу Скачкову – 6,11 процента.