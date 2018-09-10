В Пскове будут судить банду, которая заставляла девушек заниматься проституцией

10 Сент. 10:03 2018-09-21T13:24:29+03:00

На скамье подсудимых оказались две женщины и мужчина

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Псковский городской суд рассмотрит уголовное дело, фигурантами которого выступают две женщины и мужчина. Их обвиняют в организации занятий проституцией. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, жрицами любви девушки становились не добровольно, а под давлением. Хозяева притона могли применить не только моральные методы воздействия, но и физические.

В бордель, который работал с 2015 по 2018 годы, попадали девушки из разных частей региона. Пытавшихся сбежать запугивали, избивали, заставляли платить несуществующий долг и вынуждали снова торговать своим телом.

Хозяева притона так поставили дело, что умудрялись арендовать для своих грязных дел несколько квартир, покупали все необходимые аксессуары, а свой «бизнес» рекламировали в социальных сетях.

- Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу, - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.