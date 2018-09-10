В лесах Псковского района ищут 80-летнюю женщину

10 Сент. 10:27 2018-09-10T10:27:46+03:00

К поискам пропавшей женщины присоединились не только полицейские, но и спасатели, и волонтёры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она ушла из дома 7 сентября и к утру 10-го ещё не вернулась

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В Псковском районе продолжаются поиски 80-летней женщины, пропавшей в районе деревни Спасовщина, которая находится примерно в пятидесяти километрах от Пскова. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, женщина отправилась в лес за грибами и до сих пор не вернулась, хотя на календаре уже 10 сентября.

Сначала родственники обратились с завлением о пропаже женщины в полицию, но пропавшую пенсионерку искали не только стражи порядка. К поисковым мероприятиям 7 сентября подключились и спасатели, и местные жители, и волонтёры, но пока эта работа не дала результатов.

В субботу и воскресенье лес в районе, где предположительно пропала пожилая женщина, прочёсывали, но следов пенсионерки не обнаружили.

Поиски продолжаются. Родные и близкие надеются, что женщина жива и здорова, потому что ночи сейчас тёплые.