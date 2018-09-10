В Черёхе нашли миномётную мину

10 Сент. 10:43 2018-09-10T10:43:24+03:00

Спасатели обезвредили взрывоопасный предмет в тот же день, когда получили сообщение

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Псковские сапёры обезвредили взрывоопасный предмет, который нашли жители посёлка Черёха под Псковом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение об опасной находке поступило 7 сентября.

- К указанному месту в тот же день отправилась группа разминирования Псковского поисково-спасательного отряда, - пояснил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий.

Прибывшие сапёры внимательно изучили находку и пришли к выводу, что перед ними не просто ржавый кусок металла, а потенциально опасный предмет – миномётная мина калибрам 82 миллиметра. Такие использовали в середине Великой Отечественной войны, и неизвестно, как на механизм повлияли годы, проведённые в земле.

Местность разминировали, а саму мину отвезли на полигон, где вскоре взорвут.