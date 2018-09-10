2018-09-10T10:43:24+03:00
Общество

В Черёхе нашли миномётную мину

Спасатели обезвредили взрывоопасный предмет в тот же день, когда получили сообщение
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Найденную мину обезвредили.Найденную мину обезвредили.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Псковские сапёры обезвредили взрывоопасный предмет, который нашли жители посёлка Черёха под Псковом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение об опасной находке поступило 7 сентября.

- К указанному месту в тот же день отправилась группа разминирования Псковского поисково-спасательного отряда, - пояснил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий.

Прибывшие сапёры внимательно изучили находку и пришли к выводу, что перед ними не просто ржавый кусок металла, а потенциально опасный предмет – миномётная мина калибрам 82 миллиметра. Такие использовали в середине Великой Отечественной войны, и неизвестно, как на механизм повлияли годы, проведённые в земле.

Местность разминировали, а саму мину отвезли на полигон, где вскоре взорвут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам