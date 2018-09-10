2018-09-10T10:56:11+03:00
Общество

В Печорах из-за неосторожного обращения с огнём погиб 28-летний мужчина

Его тело нашли на пепелище во время разбора завалов
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области с января по август 2018 года включительно зарегистрировано 529 пожаров.В Псковской области с января по август 2018 года включительно зарегистрировано 529 пожаров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Молодой человек погиб на пожаре в Печорском районе. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, произошло это в ночь на 8 сентября. Тогда сгорел жилой дом на улице Мыльникова в районном центре.

- Причиной стало неосторожное обращение с огнём лица 1990 года рождения, которого потом и нашли погибшим - пояснил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. – Однако это не хозяин дома.

Что парень делал в сгоревшем доме, где в этот момент был хозяин и что всё-таки произошло той ночью, выяснят следователи, которые работают на месте пожара.

СПРАВКА «КП»

В Псковской области с января по август 2018 года включительно зарегистрировано 529 пожаров, в которых погибли 54 человека, ещё 39 получили ожоги и другие травмы.

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