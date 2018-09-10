Александр Котов: «Единая Россия» одержала уверенную победу в Псковской области

10 Сент. 11:13 2018-09-10T11:14:54+03:00

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В Псковской области 10 сентября подводят итоги выборов - в регионе в единый день голосования выбирали губернатора, глав восьми муниципальных районов и депутатов ряда законодательных собраний, передаёт корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- Явка на выборах губернатора составила почти 37 процентов, это сопоставимо с выборами главы региона 2014 года, хотя вы сами понимаете, что условия выборов тогда и сейчас сильно отличаются. Мы полагаем, что на явку повлияли изменения действующего федерального законодательства: пенсионного и налогового. Традиционно в Псковской области на явку влияет хорошая погода, люди отдают предпочтение личным вещам в ущерб реализации права поддержать тех или иных кандидатов, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он подчеркнул, что в целом в районах явка достаточно высокая, ниже она оказалась в крупных городах -Пскове и Великих Луках, но такая тенденция характерна для многих регионов России.

- «Единая Россия» одержала уверенную победу. Наш кандидат победил на выборах губернатора, на довыборах в Псковское областное Собрание, глав ряда районов, практически все кандидаты победили на выборах в муниципальные собрания, - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что в регионе не допущено существенных нарушений.

- Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы и поддержал партию, это определенный кредит доверия нашим кандидатам, - сказал секретарь реготделения «ЕР».