2018-09-10T11:14:54+03:00
Политика

Александр Котов: «Единая Россия» одержала уверенную победу в Псковской области

Региональное отделение партии подвело итоги прошедших 9 сентября выборов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Александр Котов отметил, что выборы прошли без существенных нарушений.Александр Котов отметил, что выборы прошли без существенных нарушений.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

В Псковской области 10 сентября подводят итоги выборов - в регионе в единый день голосования выбирали губернатора, глав восьми муниципальных районов и депутатов ряда законодательных собраний, передаёт корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- Явка на выборах губернатора составила почти 37 процентов, это сопоставимо с выборами главы региона 2014 года, хотя вы сами понимаете, что условия выборов тогда и сейчас сильно отличаются. Мы полагаем, что на явку повлияли изменения действующего федерального законодательства: пенсионного и налогового. Традиционно в Псковской области на явку влияет хорошая погода, люди отдают предпочтение личным вещам в ущерб реализации права поддержать тех или иных кандидатов, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он подчеркнул, что в целом в районах явка достаточно высокая, ниже она оказалась в крупных городах -Пскове и Великих Луках, но такая тенденция характерна для многих регионов России.

- «Единая Россия» одержала уверенную победу. Наш кандидат победил на выборах губернатора, на довыборах в Псковское областное Собрание, глав ряда районов, практически все кандидаты победили на выборах в муниципальные собрания, - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что в регионе не допущено существенных нарушений.

- Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы и поддержал партию, это определенный кредит доверия нашим кандидатам, - сказал секретарь реготделения «ЕР».

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Псковской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам