Двое великолучан попались мошенникам при покупках через интернет

10 Сент. 11:34 2018-09-10T11:34:41+03:00

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Великолукская полиция проводит проверки сразу по двум фактам мошенничества, в результате которых двое мужчин лишились денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, оба потерпевших нарвались на аферистов в интернете.

Один из мужчин, 47-летний великолучанин, планировал купить через интернет материнскую плату для телефона, поэтому начал просматривать объявления на одном известном сайте. Когда нашёл подходящий вариант, связался с продавцом. Тот попросил за деталь две тысячи рублей и прислал номер карты, куда их следовало перевести. Покупатель перевёл всю сумму, а запчасть так и не получил.

Похожая ситуация произошла с 29-летним мужчиной. Он собирался купить гитарный процессор и тоже нашёл продавца в интернете. Тот затребовал предоплату – 10 тысяч рублей, а после того, как получил деньги на карту, перестал реагировать на сообщения и звонки.