В Великих Луках мужчину проткнули шилом во время ссоры

10 Сент. 11:44 2018-09-10T11:44:52+03:00

мужчины забыли, что шило хорошо, чтобы подшивать бумаги, а не драться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавший попал в больницу, а его обидчик – в полицию

Изменить размер текста: A A

Ссора двоих великолучан закончилась госпитализацией для одного и поездкой в полицию второго. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к обоим исходам привело обычное шило, которое использовали не по назначению.

В полиции пояснили, что поздно вечером 9 сентября на Октябрьском проспекте в Великих Луках разругались двое горожан. Одному из них было 46 лет, второму – 71 год. Несмотря на разницу в возрасте, оба не спешили закончить перепалку. В какой-то момент ссора набрала такие обороты, что неминуемо должна была перерасти в драку. Так примерно и получилось. Старший товарищ схватил шило и всадил в грудь оппоненту.

- Потерпевший был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки, - пояснили в пресс-службе полиции.

Пенсионера задержал экипаж патрульно-постовой службы и доставил в отделение полиции, которая сейчас проводит проверку инцидента.