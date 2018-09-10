В Великих Луках мужчину проткнули шилом во время ссоры
Ссора двоих великолучан закончилась госпитализацией для одного и поездкой в полицию второго. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к обоим исходам привело обычное шило, которое использовали не по назначению.
В полиции пояснили, что поздно вечером 9 сентября на Октябрьском проспекте в Великих Луках разругались двое горожан. Одному из них было 46 лет, второму – 71 год. Несмотря на разницу в возрасте, оба не спешили закончить перепалку. В какой-то момент ссора набрала такие обороты, что неминуемо должна была перерасти в драку. Так примерно и получилось. Старший товарищ схватил шило и всадил в грудь оппоненту.
- Потерпевший был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки, - пояснили в пресс-службе полиции.
Пенсионера задержал экипаж патрульно-постовой службы и доставил в отделение полиции, которая сейчас проводит проверку инцидента.