2018-09-10T11:44:52+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчину проткнули шилом во время ссоры

Пострадавший попал в больницу, а его обидчик – в полицию
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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мужчины забыли, что шило хорошо, чтобы подшивать бумаги, а не драться.мужчины забыли, что шило хорошо, чтобы подшивать бумаги, а не драться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ссора двоих великолучан закончилась госпитализацией для одного и поездкой в полицию второго. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к обоим исходам привело обычное шило, которое использовали не по назначению.

В полиции пояснили, что поздно вечером 9 сентября на Октябрьском проспекте в Великих Луках разругались двое горожан. Одному из них было 46 лет, второму – 71 год. Несмотря на разницу в возрасте, оба не спешили закончить перепалку. В какой-то момент ссора набрала такие обороты, что неминуемо должна была перерасти в драку. Так примерно и получилось. Старший товарищ схватил шило и всадил в грудь оппоненту.

- Потерпевший был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки, - пояснили в пресс-службе полиции.

Пенсионера задержал экипаж патрульно-постовой службы и доставил в отделение полиции, которая сейчас проводит проверку инцидента.

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