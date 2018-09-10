2018-09-10T12:15:21+03:00
Общество

В Великолукском районе заменили 700 метров изношенного асфальта

Ремонт завершился на дороге Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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В общей сложности на ремонт обоих участков дороги потратили чуть больше десяти миллионов рублей.В общей сложности на ремонт обоих участков дороги потратили чуть больше десяти миллионов рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Новый асфальт положили на трассе, которая ведёт из Шимска в великие Луки через Старую Руссу и Локню. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении организации «Убитые дороги», в порядок привели 700 метров асфальта, отреомнтированный участок находится в Великолукском районе. На том участке сняли старый асфальт, выровняли дорогу, а поверх положили новое покрытие. На этом участке ремонт дороги уже завершился, поэтому автомобилисты могут опробовать гладкий асфальт без ям.

Скоро ждут завершения ремонта полутора километров дороги, Горки - Иваново - Овсище - Сопки в Великолукском районе.

В общей сложности на ремонт обоих участков дорог потратят больше десяти миллионов рублей.

- Подрядчиком выступает акционерное обществуо «ДЭП № 275», - добавили в пресс-службе ведомства.

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