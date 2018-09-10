Избиратели в Великолукском районе пожаловались на незаконную агитацию
В Псковской области все еще продолжается анализ обращений, поступивших на общественную горячую линию связи с избирателями. Руководитель горячей линии Семен Никонов 10 сентября встретился с представителя средств массовой информации и рассказал о некоторых из жалоб, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Семен Никонов отметил, что львиная доля всех обращений касалась вопросов общего характера, например, как найти свой участок, при этом жалобы были единичны.
- Жители Великолукского района пожаловались на незаконную агитацию, которую, по их словам проводил один из кандидатов, - пояснил Семен Никонов.
Была проведена проверка, информация не подтвердилась.
Поступали жалобы и о нарушении размещения агитационных материалов близи участков для голосования. Других каких-то серьезных нарушений не выявлено.
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