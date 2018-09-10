Избирком Псковской области: Партия «Яблоко» заказала 140 тысяч листовок с призывом испортить бюллетени на выборах губернатора

10 Сент. 12:36 2018-09-10T12:36:51+03:00

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В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении представителей регионального отделения партии «Яблоко» за призыв портить бюллетени на выборах губернатора. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», эта тема была поднята на встрече председателя Избирательной комиссии региона Михаила Иванова с журналистами.

- Всего было заказано 140 тысяч таких листовок, отпечатали их в типографии «Стерха». И заказчиком выступала партия «Яблоко», - отметил он.

При этом отметил, что такие материалы расцениваются как незаконные агитационные материалы.

- Такая работа партии не повлияла на результаты голосования в регионе в целом. Испорченными признаны только 0,5 процента бюллетеней. Тем более, что КОИБ реагирует не только на галочки в клетках, но и, например, на пятно на листке. И тоже рассматривает это как нарушение, - пояснил Михаил Иванов. – На участке, где голосовали военнослужащие, появлялись и символы различные, цветочки, например. Это тоже делает бюллетени недействительными.