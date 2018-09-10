Подведены итоги выборов губернатора в Псковской области 2018

10 Сент. 14:41 2018-09-10T15:25:53+03:00

Активнее всего МИхаила Ведерникова поддержали в Плюсском районе. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

После обработки 100 % бюллетеней стало известно, что на выборах губернатора в Псковской области 2018 победил Михаил Ведерников

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В Псковской области завершился подсчёт голосов на выборах губернатора в Псковской области 2018. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», обработано 100 % бюллетеней.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов огласил имя победителя гонки на пост главы региона. С результатом в 70,68 %, а это 138 020 голосов, выиграл временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

На втором месте оказался Аркадий Мурылёв из КПРФ. За него проголосовало 13,83 % избирателей, или 27 011 человек. Третьим стал Антон Минаков из ЛДПР. У него 5,39 % голосов, или поддержка от 10 525 избирателей.

У кандидата от «Партии пенсионеров России» Сергея Кулакова 3,95 % (7 715 голосов), а за Игоря Романова из «Партии Роста» проголосовали 2,71 % избирателей (5 296 человек).

Церемония инаугурации состоится не раньше 20 сентября.

КСТАТИ

Активнее всего Михаила Ведерникова поддержали в Плюсском районе. Там за кандидата отдали свои голоса 82,24 % избирателей.