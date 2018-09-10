2018-09-10T15:25:14+03:00
Общество

В пяти районах Псковской области отремонтировали 50 километров дорог регионального значения

На ремонт потратили 400 миллионов рублей, из которых 350 – из казны региона
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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На всех участках поменяли асфальт, на некоторых - укрепили съезды и обочины.На всех участках поменяли асфальт, на некоторых - укрепили съезды и обочины.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Завершился ремонт дорог регионального значения в пяти районах Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, в общей сложности отремонтировали 50 километров дорог в Дедовичском, Островском, Плюсском, Порховском и Псковском районах.

В Плюсском районе поменяли асфальт на дороге Заполье – Гдов. Проезжую часть расширили, чтобы она соответствовала нормативам, привели в порядок съезды, поставили автобусные остановки. За два года облагородили участок длиной в 21 километр, причём в 2918 году рабочие сделали 12 километров дороги.

Десятикилометровый участок Неёлово – Кудина Гора – Печоры в Псковском районе привели в порядок по той же схеме: вырубили кустарник на обочинах, укрепили съезды, поменяли асфальт, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, автопавильоны, барьеры, нанесли разметку.

На дороге Грызавино – Малая Губа в Островском районе на протяжении четырёх километров поменяли асфальт, укрепили съезды и обочины.

В Порховском районе ремонт коснулся двух участков: Порхов – Дно и Шемякино – Деменино. Просто укладкой асфальта там не обошлось. Рабочие поменяли мост через реку Чересок.

Четыре километра дороги привели в порядок в Дедовичском районе. Речь об участке Дедовичи - Дно – Костыжицы.

На ремонт потратили 400 миллионов рублей, из которых 350 – из казны региона.

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