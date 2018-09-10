2018-09-10T15:44:09+03:00
Общество

Крышу учебного гаража и мастерских Великолукского механико-технологического колледжа ждёт капитальный ремонт

Деньги на эти работы выделили из федерального бюджета
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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На средства федерального бюджета отремонтируют ещё одно здание - Першинскую среднюю школу.На средства федерального бюджета отремонтируют ещё одно здание - Першинскую среднюю школу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Два образовательных учреждения Великолукского района получат деньги на капитальный ремонт. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на работы из федерального бюджета на эти нужды выделили 5,5 миллионов рублей.

Три миллиона получит Великолукский механико-технологический колледж. В учебном заведении получают образование 600 студентов, которые при выпуске получат квалификации трактористов, водителей, механиков, поваров, кондитеров, технологов общепита. За счёт федеральных средств там проведут капитальный ремонт крыши в мастерских и в учебном гараже.

Оставшиеся 2,5 миллиона рублей получит Першинская средняя школа. Это здание никогда раньше капитально не ремонтировали, хотя ему уже немало лет. Построено оно ещё в советское время, поэтому деньги направят на ремонт крыши, систем водоснабжения и водоотведения, которые сильно износились.

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