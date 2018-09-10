«Кросс наций – 2018» пройдет в Пскове и Великих Луках

10 Сент. 18:09 2018-09-10T18:09:22+03:00

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В Пскове и Великих Луках 15 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс наций – 2018». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, участвовать в акции могут все желающие. Быть профессиональным спортсменом не обязательно, отметили организаторы, достаточно просто вести здоровый образ жизни. Правда, для спортсменов, не достигших возраста 17 лет, обязательным требованием для регистрации станет допуск врача.

В Пскове старт будет дан в полдень в Финском парке у Троицкого моста, в Великих Луках колонна двинется от летней эстрады в городском парке.

Дистанции предлагаются в зависимости от опыта бегуна и его физической подготовки – 1 км, 4 и 8. В спорткомитете области уточнили, что отдельно пройдет VIP-забег на 1 км.

Заявки принимают с 11 по 14 сентября. В Пскове это можно сделать в спортшколе «Надежда» (ул. Гагарина, д.5а), в Великих Луках на стадионе академии физической культуры и спорта (ул. Клевцова, д.2).

В день проведения «Кросса наций – 2018» заявки будут принимать на площадке проведения мероприятия до начала забегов.