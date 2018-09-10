2018-09-10T18:28:41+03:00
Происшествия

Несколько часов потребовалось полицейским на поиски и возвращение владельцу угнанного в Пушкиногорском районе такси

Пьяный пассажир высадил женщину-водителя и отправился за приятелями
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Житель Пушкиногорского района угнал такси и решил прокатиться с приятелями, но их планы разрушил спешивший на выборы участковый.Житель Пушкиногорского района угнал такси и решил прокатиться с приятелями, но их планы разрушил спешивший на выборы участковый.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Всего несколько часов потребовалось полицейским Пушкиногорского района на то, чтобы разыскать и вернуть владельцу угнанную автомашину. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью обратилась женщина-таксист. Сама она из Острова. В минувшее воскресенье подвозила пьяненького пассажира. Да только мужчина оказался наглецом. В районе деревни Терехово Пушкиногорского района, угрожая женщине, потребовал убираться, а сам пересел за руль. Только его и видели.

Стражи правопорядка, получившие данные об угнанном автомобиле, начали поиски. И вскоре один из местных участковых заметил машину на дороге. Правда, в салоне уже находились три человека. Оказалось, угонщик подобрал приятелей. На своем личном авто сотрудник полиции, который ехал в тот момент на избирательный участок, проследовал за угонщиком пока не подоспели на помощь коллеги. Выяснилось, что злоумышленник ранее был судим и сейчас находится под административным надзором.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

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