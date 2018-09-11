В лесу Псковского района нашли пакет с грибами и лежанку потерявшейся женщины

11 Сент. 09:24 2018-09-11T09:24:37+03:00

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В лесном массиве Серёдкинской волости Псковского района 10 сентября нашли пакет с грибами и лежанку потерявшейся 84-летней Зинаиды Белоноговой. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» родственница пенсионерки Алёна Порошина, пакет обнаружили примерно в восьми километрах от места пропажи, а лежанку – в нескольких километрах от деревень Лаптево и Дудино, в нескольких десятках метров от реки Чёрная.

– После этого часть ребят, которые ищут бабушку, увидели какую-то тропинку – пошли по ней. А другая – направилась в деревню по соседству, – сообщила Алёна. – Жду свежих новостей. Там нет телефонной связи.

На данный момент в соцсети «ВКонтакте» Алёна собирает волонтёров для поиска Зинаиды Белоноговой. Непосредственно поисками потерявшейся занимается её внук Олег.

Напоминаем, женщина пропала в лесу 7 сентября. Она вошла в массив там, где по главной дороге до деревни Спасовщина (Серёдкинская волость) было около десяти километров. Сюда Зинаида приехала с родственниками, к которым не вернулась, за грибами.