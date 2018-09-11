2018-09-11T09:58:45+03:00
Общество

Сараи, бани и дрова сгорели в Псковской области за сутки

Всего 10 сентября в регионе зарегистрировано три пожара
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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В одном случае из-за неисправной печи сгорели баня, сарай и запас дров.В одном случае из-за неисправной печи сгорели баня, сарай и запас дров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Псковской области 10 сентября произошли три пожара. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, обошлось без пострадавших, но хозяева сгоревших построек всё же понесли материальный ущерб, иногда немалый.

В деревне Заозерье, что в Пустошкинском районе, пожарные спасли от огня два дома. Пламя могло перекинуться на них с горевшего неподалёку сарая, но благодаря усилиям спасателей этого не произошло. В итоге ущерб ограничился выгоревшей надворной постройкой.

Нарушение техники пожарной безопасности при устройстве печи обернулось немалыми потерями для жителя деревни Должицы в Плюсском районе. Баня, сарай и дрова сгорели из-за неисправной печки.

Дом, сарай и баню спасли в невельской деревне Стайки. Там из-за короткого замыкания загорелась надворная постройка.

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