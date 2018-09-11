2018-09-11T10:35:36+03:00
Происшествия

На Октябрьском проспекте в Пскове сбили двадцатилетнего парня

Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Авария произошла на этом пешеходном переходе.Авария произошла на этом пешеходном переходе.Фото: Яндекс.карты
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Молодого человека 1998 года рождения сбили на центральном проспекте в Пскове. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, произошло это 10 сентября в 20.55 около дома № 15 по Октябрьскому проспекту.

Парень шёл по пешеходному переходу, который не регулируется светофором. В этот момент по дороге ехал «Рено». Водитель не притормозил и сбил парня. Возможно, автомобилист не успел вовремя среагировать на пешехода, потому что на улице в это время уже темно.

К счастью, молодой человек отделался больше испугом, чем травмами. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

СПРАВКА «КП»

В Псковской области 10 сентября зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семеро человек. Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему, у остальных диагнострированы незначительные травмы.

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