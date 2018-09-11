2018-09-11T11:03:19+03:00
Общество

В Пыталовском районе поймали нарушителей границы, которых сопровождал россиянин

Злоумышленники задержаны на 48 часов
Алексей Назаров
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При виде пограничников нарушители выскочили из машины и попытались сбежать.При виде пограничников нарушители выскочили из машины и попытались сбежать.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Пыталовском районе задержали двенадцать уроженцев Юго-Восточной Азии, которых из России нелегально вывозил 36-летний россиянин. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, все нарушители, когда увидели пограничников, выпрыгнули из легковой машины и разбежались в разные стороны.

– Злоумышленники попытались избежать пропускных пунктов. Пограничники поймали всех, – сообщили в ведомстве.

Как передали в пресс-службе Пограничного управления, нарушителей обнаружили в 300 метрах от урочища Сорочино. Сейчас злоумышленники задержаны на 48 часов, выясняются обстоятельства одиозного поступка. Отловленные выходцы из Юго-Восточной Азии намеревались уехать через российско-латвийскую границу в страны Евросоюза. Поймать всех мигрантов удалось благодаря интернациональной операции «Кондор – 2018», которую провели совместно с латвийскими силовиками.

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