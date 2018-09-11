На Запсковье легковушка, водитель которой стал виновником тройного ДТП, врезалась в автобус
В Пскове на перекрёстке улиц Алтаева и Инженерной произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии травмы получили двое пенсионеров – мужчина и женщина.
По предварительной информации, водитель «Хёндэ», 70-летний мужчина, не предоставил преимущества «ВАЗу», который ехал по главной дороге. Машины столкнулись, а иномарка по инерции въехала в автобус «МАЗ».
Пострадали двое – водитель иномарки и его пассажирка – женщина 1947 года рождения. В больницу они не попали.
КСТАТИ
Похожая авария зарегистрирована в этот же день на улице Льва Толстого. Там на перекрёстке одна машина не предоставила преимущества другой, а потом по инерции наехала на третью. Небольшие травмы получили три человека: водители двух машин и пассажир одной из них. Никто не госпитализирован.