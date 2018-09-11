2018-09-11T11:25:51+03:00
Происшествия

На Запсковье легковушка, водитель которой стал виновником тройного ДТП, врезалась в автобус

Пострадали двое пенсионеров
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Похожая авария зарегистрирована в этот же день на улице Льва Толстого.Похожая авария зарегистрирована в этот же день на улице Льва Толстого.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пскове на перекрёстке улиц Алтаева и Инженерной произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии травмы получили двое пенсионеров – мужчина и женщина.

По предварительной информации, водитель «Хёндэ», 70-летний мужчина, не предоставил преимущества «ВАЗу», который ехал по главной дороге. Машины столкнулись, а иномарка по инерции въехала в автобус «МАЗ».

Пострадали двое – водитель иномарки и его пассажирка – женщина 1947 года рождения. В больницу они не попали.

КСТАТИ

Похожая авария зарегистрирована в этот же день на улице Льва Толстого. Там на перекрёстке одна машина не предоставила преимущества другой, а потом по инерции наехала на третью. Небольшие травмы получили три человека: водители двух машин и пассажир одной из них. Никто не госпитализирован.

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