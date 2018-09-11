2018-09-11T11:33:39+03:00
Происшествия

Пожилой водитель мопеда попал в больницу после аварии в Опочке

Мопед и легковушка столкнулись на улице Советской
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась.Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась.Фото: Сергей ГАПОН
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В Опочке 10 сентября столкнулись легковая машина и мопед. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в больнице оказался пожилой водитель мопеда.

Авария произошла около дома № 1 по улице Советской. По предварительной информации, 28-летний водитель «Ауди-80», когда поворачивал на перекрёстке, не предоставил преимущества мопеду, который ехал навстречу по главной дороге.

Мопедом управлял мужчина 1943 года рождения. С полученными травмами его отправили в больницу. Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась.

КСТАТИ

В Пскове в двух тройных ДТП пострадали пятеро человек. К счастью, никому из них госпитализация не понадобилась. Сначала на Запсковье водитель легковой машины врезался в другую легковушку, а потом в автобус. В этот же день похожая авария произошла на улице Льва Толстого.

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