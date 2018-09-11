В палкинском кафе полиция задержала парня со ста граммами героина в кармане

11 Сент. 12:41 2018-09-11T12:41:17+03:00

По версии следствия, молодой человек подготовил наркотик для продажи

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В Палкинском районе оперативники изъяли у 27-летнего жителя посёлка Пушкинские Горы примерно сто граммов героина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за хранение такого крупного размера наркотического средства сотрудники следственного отдела межмунициапального отдела МВД России «Печорский» возбудили в отношении мужчины уголовной дело.

– По предварительной версии, молодой человек намеривался продать наркотическое вещество на территории Псковской области, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время идёт расследование.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области добавили также, что оперативникам удалось поймать молодого человека у кафе в деревне Черская. Всё наркотическое вещество мужчина переносил с собой, в упаковке. Сотрудники полиции вычислили и задержали нарушителя в результате оперативно-розыскных мероприятий.