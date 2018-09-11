2018-09-11T12:41:17+03:00
Происшествия

В палкинском кафе полиция задержала парня со ста граммами героина в кармане

По версии следствия, молодой человек подготовил наркотик для продажи
Алексей Назаров
Поделиться:
Парню грозит уголовная ответственность по статье 228.Парню грозит уголовная ответственность по статье 228.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Палкинском районе оперативники изъяли у 27-летнего жителя посёлка Пушкинские Горы примерно сто граммов героина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за хранение такого крупного размера наркотического средства сотрудники следственного отдела межмунициапального отдела МВД России «Печорский» возбудили в отношении мужчины уголовной дело.

– По предварительной версии, молодой человек намеривался продать наркотическое вещество на территории Псковской области, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время идёт расследование.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области добавили также, что оперативникам удалось поймать молодого человека у кафе в деревне Черская. Всё наркотическое вещество мужчина переносил с собой, в упаковке. Сотрудники полиции вычислили и задержали нарушителя в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам