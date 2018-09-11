В связи с проведением Кубка России по ралли в Пскове 14 сентября перекроют площадь Победы

11 Сент. 12:48 2018-09-11T12:48:44+03:00

Во время старта автобусная остановка станет зрительной зоной, откуда можно будет понаблюдать за стартами автомобилей. Фото: Александр СИДОРЕНКО

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Псковская область принимает участников Кубка России по ралли. 14 и 15 сентября пройдет 12-й этап состязаний в Пскове и его пригородах. Открытие состоится 14 сентября, в пятницу, на площади Победы, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Старт дадут в 20.00.

- Это время было согласовано с администрацией Пскова, ГИБДД, комитетом по транспорту, считается, что оно самое оптимальное и нанесет минимальный ущерб для личного и общественного транспорта, сведет к минимуму неудобства города, - пояснил руководитель ралли Олег Мыслевич на встрече с журналистами.

И посоветовал псковичам планировать свои маршруты заранее. Площадь будет перекрыта от улицы Яна Фабрициуса и улицы Советской с 19.30.

Во время старта автобусная остановка станет зрительной зоной, откуда можно будет понаблюдать за стартами автомобилей.