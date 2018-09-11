2018-09-11T13:01:33+03:00
Спорт

Победитель ралли в Пскове впервые получит кубок губернатора

Достанется он тем спортсменам, которые покажут лучшие результаты по итогам преодоления скоростного участка
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Основными площадками для трасс, стартов и финишей станут Псков, Печорский и Палкинский районы.Основными площадками для трасс, стартов и финишей станут Псков, Печорский и Палкинский районы.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В Пскове 14 и 15 сентября пройдет 12-й этап Кубка России по ралли, 8-й этап Чемпионата СЗФО по ралли и финальный этап чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Организатор ралли, руководитель федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич заявил, что мероприятие обещает быть зрелищным и ярким, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Основными площадками для трасс, стартов и финишей станут Псков, Печорский и Палкинский районы.

Впервые в этом году в числе новшеств названо вручение кубка губернатора. Его получит один из экипажей, который покажет лучшие результаты после преодоления скоростного участка. Награждение пройдет в парке «Раздолье».

- В целом трасса этого года повторяет трассу 2017 года, - отметил Олег Мыслевич. – В середине метров 700-800 участники проедут по асфальтовому покрытию, остальное – гравийное.

Он уточнил, что будет на одном и участков и трамплин – в деревне Лавры. Там же сделают зрительскую площадку.

ВАЖНО

В связи с проведением ралли в Пскове 14 сентября перекроют площадь Победы.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам