Победитель ралли в Пскове впервые получит кубок губернатора

11 Сент. 13:01 2018-09-11T13:01:33+03:00

Основными площадками для трасс, стартов и финишей станут Псков, Печорский и Палкинский районы. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Достанется он тем спортсменам, которые покажут лучшие результаты по итогам преодоления скоростного участка

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В Пскове 14 и 15 сентября пройдет 12-й этап Кубка России по ралли, 8-й этап Чемпионата СЗФО по ралли и финальный этап чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Организатор ралли, руководитель федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич заявил, что мероприятие обещает быть зрелищным и ярким, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Основными площадками для трасс, стартов и финишей станут Псков, Печорский и Палкинский районы.

Впервые в этом году в числе новшеств названо вручение кубка губернатора. Его получит один из экипажей, который покажет лучшие результаты после преодоления скоростного участка. Награждение пройдет в парке «Раздолье».

- В целом трасса этого года повторяет трассу 2017 года, - отметил Олег Мыслевич. – В середине метров 700-800 участники проедут по асфальтовому покрытию, остальное – гравийное.

Он уточнил, что будет на одном и участков и трамплин – в деревне Лавры. Там же сделают зрительскую площадку.

ВАЖНО

В связи с проведением ралли в Пскове 14 сентября перекроют площадь Победы.