2018-09-11T13:05:08+03:00
Общество

В Печорском районе в тайнике автомобиля нашли 2700 пачек сигарет

Примерная стоимость изъятой табачной продукции – 110 тысяч рублей
Алексей Назаров
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Все пачки мужчина хранил в специальном тайнике, который находится в полу грузового отсека машины.Все пачки мужчина хранил в специальном тайнике, который находится в полу грузового отсека машины.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Печорском районе, в деревне Брунишево, на местном пропускном пункте силовики изъяли у псковича 1992 года рождения 2700 пачек сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, молодой человек за рулём автомобиля «Фольксваген-Транспортер» попытался незаконно вывезти эти сигареты за границу Российской Федерации. Все пачки мужчина хранил в специальном тайнике, который находится в полу грузового отсека машины.

– Всего пачек сигарет изъято на сумму около 110 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Тайник сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили совместными с сотрудниками Псковской таможни, при осмотре.

В настоящее время всю эту нелегально перевозимую табачную продукцию принял у себя местный таможенный пост. В отношении нарушителя силовики проводят действия административно-процессуального характера.

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