2018-09-11T13:11:27+03:00
Спорт

Озвучен список участников 12 этапа Кубка России по ралли, который пройдёт в в Псковской области

Состязания сильнейших автомобилистов состоятся 14 и 15 августа
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Организаторы отметили, что прибудут на ралли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Калининграда, Ярославля, Минска.Организаторы отметили, что прибудут на ралли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Калининграда, Ярославля, Минска.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Об участии в 12-м этапе Кубка России по ралли в Пскове заявили около 50 экипажей. Об этом сообщил на встрече с журналистами организатор ралли Олег Мыслевич, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- Восемь из них – из Пскова и Великих Лук, - отметил он.

В перечне имена Дениса Баулина, Алексея Белова, Максима Павлова, Сергея Пушкаря, Павла Захарченко и Анжелики Соломенник, Александра Горланова, Владислава Супруна.

Организаторы отметили, что прибудут на ралли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Калининграда, Ярославля, Минска.

- Среди участников достаточно много быстрых пилотов, которые у нас бывают редко. Среди них Сергей Угер из Тель-Авива. Александр Посадский впервые прибудет, - пояснил Олег Мыслевич. – Очень сильный состав пилотов, очень представительный состав полного привода. Тринадцать автомобилей только в зачете полноприводных автомобилей. Поэтому надо ехать на ралли, ралли смотреть, но не забывать о правилах безопасности.

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