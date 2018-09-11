Псковские власти предлагают проводить в Волышово ежегодный волонтёрский лагерь

11 Сент. 13:21 2018-09-11T13:21:19+03:00

А также привозить в усадьбу на практику студентов вузов архитектурно-реставрационного направления

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План восстановления сгоревшей летом 2018 года усадьбы Волышово подготовили псковские власти. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, в перечне мероприятий значатся не только восстановительные работы, разработка границ ансамбля, но и привлечение к работе в усадьбе молодёжи.

Например, предполагается каждый год проводить волонтёрский лагерь «Строгановфест». В нём смогут участвовать не только студенты ПсковГУ, но и члены международного движения волонтёров. Молодые люди помогут провести работы по сохранению зданий.

Ещё одна инициатива – организовать в усадьбе практику студентов вузов архитектурно-реставрационного направления.

Кроме того, власти планируют проработать бизнес-проект, который поможет привлечь к работе над усадьбой инвесторов.

- Подготовленный план мероприятий будет разослан в ответственные ведомства на федеральном и региональном уровнях для дальнейшей проработки, - заключили в пресс-службе.