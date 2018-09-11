2018-09-11T13:21:19+03:00
Звезды

Псковские власти предлагают проводить в Волышово ежегодный волонтёрский лагерь

А также привозить в усадьбу на практику студентов вузов архитектурно-реставрационного направления
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Усадьба в Волышово сгорела в июле.Усадьба в Волышово сгорела в июле.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

План восстановления сгоревшей летом 2018 года усадьбы Волышово подготовили псковские власти. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, в перечне мероприятий значатся не только восстановительные работы, разработка границ ансамбля, но и привлечение к работе в усадьбе молодёжи.

Например, предполагается каждый год проводить волонтёрский лагерь «Строгановфест». В нём смогут участвовать не только студенты ПсковГУ, но и члены международного движения волонтёров. Молодые люди помогут провести работы по сохранению зданий.

Ещё одна инициатива – организовать в усадьбе практику студентов вузов архитектурно-реставрационного направления.

Кроме того, власти планируют проработать бизнес-проект, который поможет привлечь к работе над усадьбой инвесторов.

- Подготовленный план мероприятий будет разослан в ответственные ведомства на федеральном и региональном уровнях для дальнейшей проработки, - заключили в пресс-службе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам