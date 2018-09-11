Регистрация на соревнования по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора» закроется 13 сентября

11 Сент. 14:52 2018-09-11T14:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Заключительный этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора» пройдёт 16 сентября. У спортсменов, желающих принять участие в забеге, ещё есть время, чтобы подать заявки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы, регистрация на турнир закроется 13 сентября в 23.59. В день забега участнику нужно будет иметь при себе справку от врача о допуске к соревнованиям.

Этап соревнований пройдёт в Мальской долине в Печорском районе. Лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин рассказывал pskov.kp.ru о том, что дистанция построена таким образом, чтобы зрители могли наблюдать за борьбой спортсменов и следить за развитием на максимальной протяжённости дистанции.

КОНКРЕТНО

Соревнования пройдут в трёх категориях: дети, любители и профессионалы. Юные участники пробегут километр, длина любительской дистанции составит четыре километра, профи ждут двенадцать километров. Участники побегут по пересечённой местности.