2018-09-11T14:52:02+03:00
Спорт

Регистрация на соревнования по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора» закроется 13 сентября

Спортсмены выйдут на старт 16 сентября в Мальской долине
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
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Соревнования пройдут в трёх категориях: дети, любители и профессионалы.Соревнования пройдут в трёх категориях: дети, любители и профессионалы.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Заключительный этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора» пройдёт 16 сентября. У спортсменов, желающих принять участие в забеге, ещё есть время, чтобы подать заявки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы, регистрация на турнир закроется 13 сентября в 23.59. В день забега участнику нужно будет иметь при себе справку от врача о допуске к соревнованиям.

Этап соревнований пройдёт в Мальской долине в Печорском районе. Лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин рассказывал pskov.kp.ru о том, что дистанция построена таким образом, чтобы зрители могли наблюдать за борьбой спортсменов и следить за развитием на максимальной протяжённости дистанции.

КОНКРЕТНО

Соревнования пройдут в трёх категориях: дети, любители и профессионалы. Юные участники пробегут километр, длина любительской дистанции составит четыре километра, профи ждут двенадцать километров. Участники побегут по пересечённой местности.

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