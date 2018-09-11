В Великолукском районе по требованию прокуратуры с берега озера убрали сад, который закрывал выход к воде

11 Сент. 15:20 2018-09-11T15:20:57+03:00

Согласно градостроительным документам, в том месте нельзя использовать землю под садоводство

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В Великолукском районе по требованию прокурора признали ничтожной сделку, из-за которой жители деревни Демьяница не могли попасть на берег озера. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, от органов местного самоуправления бывший хозяин участка получил эту землю под садоводство. Такой вид использования ресурса претит нормам землепользования и застройки, утверждённым в сельском поселении «Пореченская волость».

Житель разбил на выделенном участке сад, из-за которого остальные не могли попасть на берег озера.

В пресс-службе прокуратуры Псковской области добавили также, что признать эту сделку в отношении земельного участка незаконной, недействительной потребовал прокурор Великолукского района. Сотрудники прокуратуры определили перечисленные нарушения в результате ряда проверок.

Суд, в который прокурор обратился с иском о признаниии сделки ничтожной, встал на сторону истца. Рещшение суда вступило в законную силу.