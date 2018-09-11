В Пыталовском районе отремонтируют детский сад «Солнышко»

11 Сент. 15:39 2018-09-11T15:39:27+03:00

В здании, построенном в 1983 году, ни разу не было капитального ремонта. Фото: Александр СИДОРЕНКО

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В Пыталовском районе в посёлке Белорусский капитально отремонтируют детский сад «Солнышко». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, рабочие починят всю крышу и фасад здания, а также проведут необходимые электромонтажные работы и заменят некоторые повреждённые окна.

– На то, чтобы привести помещение в порядок, потратят около 4,5 миллионов рублей федерального бюджета, – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Псковской области добавили, что детский сад «Солнышко» могут посещать 55 детей. На данный момент в дошкольном учреждении занимаются три группы. Они находятся на первом этаже здания, поскольку крыша протекает, а на втором ярусе – неисправна электропроводка.

В 2008 году часть крыши детского сада «Солнышко» уже чинили, но сейчас она снова начала протекать. Капитальный ремонт здания же ещё ни разу не проводили. Это дошкольное учреждение построили ещё в 1983 году.