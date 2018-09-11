2018-09-11T15:52:18+03:00
Звезды

Артисты театра «Модерн» проведут в Пскове шесть репетиций

Театр приедет в город с гастролями в конце сентября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Артисты покажут три спектакля 28-30 сентября.Артисты покажут три спектакля 28-30 сентября.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В последние дни сентября в Псков с гастролями приедет театр «Модерн», которым руководит Юрий Грымов. В интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» он рассказал, что хочет поближе познакомиться с городом, но график очень плотный, потому что артистам нужно будет ещё успеть провести несколько репетиций на сцене Псковского драмтеатра.

- У нас плотный график, потому что выход на сцену – это всегда репетиции. И показывая три спектакля псковским зрителям, мы, как минимум, должны провести не меньше шести полноценных репетиций на сцене театра имени Пушкина, - отметил Юрий Грымов.

Худрук «Модерна» подчеркнул, что хочет увидеть псковские монастыри, узнать больше об архитектуре и людях. Возможно, даже побывать в музеях.

Полное интервью читайте здесь.

КОНКРЕТНО

Театр «Модерн» покажет в Пскове три спектакля: «На дне», «Матрёшки на округлости Земли» и «Юлий Цезарь». Спектакли пройдут 28, 29 и 30 сентября.

Еще больше материалов по теме: «Афиша: Читаем детям »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам