Артисты театра «Модерн» проведут в Пскове шесть репетиций
В последние дни сентября в Псков с гастролями приедет театр «Модерн», которым руководит Юрий Грымов. В интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» он рассказал, что хочет поближе познакомиться с городом, но график очень плотный, потому что артистам нужно будет ещё успеть провести несколько репетиций на сцене Псковского драмтеатра.
- У нас плотный график, потому что выход на сцену – это всегда репетиции. И показывая три спектакля псковским зрителям, мы, как минимум, должны провести не меньше шести полноценных репетиций на сцене театра имени Пушкина, - отметил Юрий Грымов.
Худрук «Модерна» подчеркнул, что хочет увидеть псковские монастыри, узнать больше об архитектуре и людях. Возможно, даже побывать в музеях.
Полное интервью читайте здесь.
КОНКРЕТНО
Театр «Модерн» покажет в Пскове три спектакля: «На дне», «Матрёшки на округлости Земли» и «Юлий Цезарь». Спектакли пройдут 28, 29 и 30 сентября.
Еще больше материалов по теме: «Афиша: Читаем детям »