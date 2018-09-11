В Пыталовском районе отремонтируют Бороусовскую начальную школу

11 Сент. 16:03 2018-09-11T16:03:41+03:00

Кроме того, в коридоре проложат новый пол и поставят несколько электробатарей. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В этом году в Пыталовском районе, в деревне Бороусы, отремонтируют помещение местной начальной школы, отделения Гавровской средней школы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на этот раз рабочие займутся утеплением туалетных комнат и заменой предметов сантехники образовательного учреждения. Кроме того, в коридоре проложат новый пол и поставят несколько электробатарей. Вскоре электробатареи появятся и в санузлах.

– На реализацию этих целей выделили 600 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Как напомнили в пресс-службе администрации Псковской области, крышу учебного учреждения отремонтировали в 2015 году. В 2012 году же, когда с улицы в школу переместили туалеты, привели в порядок комнаты для дошкольников.

КСТАТИ

В Пыталовском районе, в посёлке Белорусский, отремонтируют детский сад «Солнышко»: починят крышу, фасад здания, проведут электромонтажные работы, заменят повреждённые окна. На то, чтобы починить здание, потратят около 4,5 миллионов рублей федерального бюджета.