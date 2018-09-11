2018-09-11T16:28:16+03:00
Общество

В Пскове задержали вора кроссовок, сладостей и корма для животных

Стоимость товаров, которых хотел присвоить нарушитель, более 1500 рублей
Алексей Назаров
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Задержание провели сотрудники Росгвардии.Задержание провели сотрудники Росгвардии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове в магазине, находящемся на Рижском проспекте, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего жителя Палкинского района. Из тороговой точки мужчина пытался похитить кроссовки, шоколадки, а также несколько упаковок с кошачьим и собачьим кормом. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области Василий Малюта, в магазин на Рижском экипаж силовиков приехал почти сразу, как получил от сотрудников торговой точки сообщение о происходящей краже.

– Мужчина не хотел платить за все те вещи, что он набрал. Сотрудники магазина задержали нарушителя и нажали на кнопку вызова росгвардейцев, которых очень быстро дождались, – сообщил Василий Малюта.

Начальник пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области Василий Малюта добавил также, что суммарная стоимость товаров, которых собирался вынести мужчина, составила более полутора тысяч рублей.

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