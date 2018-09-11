В Псковской области доделали два участка дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией

11 Сент. 17:19 2018-09-11T17:20:18+03:00

До конца 2018 года компания собирается завершить капремонт ещё двух участков трассы P-23, расположенных в Псковском, Плюсском и Струго-Красненском районах. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области закончили ремонтировать два участка федеральной автомобильной трассы P-23, Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Упрдор «Северо-Запад», компания провела все восстановительные работы вовремя.

– Эти два участка дороги сделаны за период, отмеченный в государственных договорах.

В Упрдор «Северо-Запад» отметили также, что в Струго-Красненском районе на 202 – 211 километрах сотрудники выровняли дорогу, сделали верхний слой покрытия, тротуар, водоотвод, разметку, укрепили обочину, установили несколько дорожных знаков и сигнальных столбиков. А с 280-го по 283-й километр, что в Псковском районе, восстановили пригодное к эксплуатации состояние трассы, повысили качество асфальтобетонного покрытия и коэффициент сцепления.

Напоминаем, до конца 2018 года компания собирается завершить капремонт ещё двух участков трассы P-23, расположенных в Псковском, Плюсском и Струго-Красненском районах.