В Великих Луках поймали женщину, укравшую кошелёк

11 Сент. 17:55 2018-09-11T17:55:10+03:00

В украденном портмоне были 10 тысяч рублей и банковские карты

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В Великих луках сотрудники полиции разыскали безработную 49-летнюю жительницу Куньинского района, которая украла портмоне у местного жителя. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в кошельке во время совершения преступления было десять тысяч рублей и несколько банковских карт.

– В результате обыска у женщины уже обнаружили часть краденого имущества, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. – Следователи привлекут гражданку к уголовной ответственности.

Воровку сотрудники полиции разыскали в процессе оперативно-розыскного мероприятия. В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили также, что о краже кошелька в полицию заявил сам двадцатилетний великолучанин. Женщина взяла портмоне юноши со столика, что в торговом зале магазина. Торговая точка, где произошло преступление, располагается на Октябрьском проспекте.