В Пскове 17 сентября псковичей ждут на «Ярмарку вакансий»

11 Сент. 18:13 2018-09-11T18:13:05+03:00

Соискатели встретятся с работодателями, смогут подобрать себе работу, проконсультироваться у специалистов службы. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Пскове 17 сентября сотрудники отделения «Областной центр занятости населения» предлагают жителям города и Псковского района посетить «Ярмарку вакансий». Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости, мероприятие состоится в 10.00 – 14.00, в здании Центра занятости населения, в доме № 71 А по улице Коммунальной.

– Соискатели встретятся с работодателями, смогут подобрать себе работу, проконсультироваться у специалистов службы, – сообщили в ведомстве.

В Государственном комитете Псковской области по труду и занятости добавили также, что в числе ожидаемых работодателей – представители таких компаний, как «Предприятие слепых «Нива», «Арсенал Проект», «Тандер», «Росинкас», «Юником». Сотрудники Центра занятости населения ждут также работодателей из Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, МИ ФНС №1 по Псковской области и ОВО ВНГ России по Псковской области (Росгвардия).