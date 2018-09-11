2018-09-11T18:13:05+03:00
Общество

В Пскове 17 сентября псковичей ждут на «Ярмарку вакансий»

Мероприятие пройдёт в 10.00 – 14.00
Алексей Назаров
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Соискатели встретятся с работодателями, смогут подобрать себе работу, проконсультироваться у специалистов службы.Соискатели встретятся с работодателями, смогут подобрать себе работу, проконсультироваться у специалистов службы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Пскове 17 сентября сотрудники отделения «Областной центр занятости населения» предлагают жителям города и Псковского района посетить «Ярмарку вакансий». Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости, мероприятие состоится в 10.00 – 14.00, в здании Центра занятости населения, в доме № 71 А по улице Коммунальной.

– Соискатели встретятся с работодателями, смогут подобрать себе работу, проконсультироваться у специалистов службы, – сообщили в ведомстве.

В Государственном комитете Псковской области по труду и занятости добавили также, что в числе ожидаемых работодателей – представители таких компаний, как «Предприятие слепых «Нива», «Арсенал Проект», «Тандер», «Росинкас», «Юником». Сотрудники Центра занятости населения ждут также работодателей из Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, МИ ФНС №1 по Псковской области и ОВО ВНГ России по Псковской области (Росгвардия).

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