В Великих Луках продолжают разыскивать пожилого местного жителя

12 Сент. 10:18 2018-09-12T10:18:25+03:00

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В Великих Луках сотрудники полиции продолжают разыскивать пропавшего местного жителя 1953 года рождения, Владимира Павловича Уткина. Как рассказали «Комсомольской правд - Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, пожилой мужчина выглядит на 60 - 65 лет, сложён плотно, лицо у великолучанина прямоугольное, смуглое, а волосы - прямые, светло-русые.

- В последний раз этого гражданина заметили 27 апреля 2017 года, в Великих Луках, около местного драматического театра, - сообщили в ведомстве.

Пожилой мужчина был в синей куртке камуфляжного окраса, в чёрных джинсах. На ногах у гражданина были надеты резиновые сапоги, а на голове - вязаная чёрная шапка.

В пресс-службе УМВД по Псковской области добавили также, что в последний раз в Великих Луках Уткин Владимир Павлович жил в доме, находящимся на улице Энгельса. В апреле 2017 года, 27 числа, пожилой великолучанин покинул место жительства. На данный момент местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки просят всех, кто владеет какими-либо данными о нахождении Уткина Владимира Павловича, сообщить информацию по следующим телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.