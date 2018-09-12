В Пскове 75-й филармонический сезон открыли артисты Имперского русского балета

12 Сент. 10:47 2018-09-12T10:47:12+03:00

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В Пскове 75-й сезон Псковской областной филармонии начался с дебютного совместного выступления Псковского симфонического оркестра и Имперского русского балета. Выступление состоялось на сцене большого концертного зала, был аншлаг. Деятели культуры показали собравшимся две постановки: «Шехеразаду», сопровождаемую музыкой Н. А. Римского-Корсакова, и «Болеро» Мориса Равеля. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организовать такое выступление было необходимо, поскольку 2018 год - Год русского балета.

- Ради того, чтобы оркестр и балет совместно выступили, в зале убрали несколько рядов кресел, - сообщили в ведомстве. - Репетиции же прошли в дружеской атмосфере.

Игру регионального симфонического оркестра филармонии контролировал новый дирижер, худрук капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский. Постановки, исполняемые балетом, в промежутке скрасили сюиты «Арлезианки», написанной Ж. Бизе.