В Пскове собственника торгово-развлекательного комплекса оштрафовали за символику мундиаля

12 Сент. 11:37 2018-09-12T11:37:27+03:00

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В Пскове за использование символики чемпионата мира по футболу 2018 года Арбитражный суд Псковской области оштрафовал владельца торгово-развлекательного центра на пятьдесят тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в здании комплекса висели восемь различных плакатов и тридцать один баннер, на которых красовались символ последнего мундиаля «Забивака» (волк с футбольным мячом) и надпись «RUSSIA 2018».

-За нелегальное пльзование чужим товарным знаком юридическое лицо наказано административным штрафом по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Псковской области уточнили, что правообладатель, Международная федерация футбольных ассоциаций («FIFA»), не разрешал владельцу торгового центра так использовать товарный знак. Сотрудники ведомства выявили нарушения в результате проверки требований закона о защите интеллектуальной собственности «FIFA».