2018-09-12T12:00:11+03:00
Происшествия

В Островском районе в аварии погиб мотоциклист 1987 года рождения

Водитель автомобиля, сбивший мотоциклиста, не получил травм
Алексей Назаров
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Мотоциклист столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2101», на котором не было госномеров.Мотоциклист столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2101», на котором не было госномеров.Фото: Александр ГЛУЗ
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Вечером 11 сентября в Островском районе, у дома № 63 по улице Советской, что в посёлке Воронцово Воронцовской волости, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель мотоцикла «Иж Планета-5», молодой человек 1987 года рождения. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» сотрудник пресс-службы УМВД по Псковской области Дарья Чистякова, мотоциклист столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2101», на котором не было госномеров.

- Водитель мотоцикла просто не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло само столкновение. В результате этого мотоциклист погиб на месте, - сообщила Дарья Чистякова. - Юноша же 1995 года рождения, который управлял автомобилем на встречной полосе, не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, чтобы ликвидировать это дорожно-транспортное происшествие, силовики использовали одну единицу техники и двоих сотрудников.

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